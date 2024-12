Capítulo 208 de Sueños de libertad; 19 de diciembre: Tasio cree que la muerte de Mateo podría haberse evitado

En el capítulo hoy hemos visto...

Don Pedro se ha derrumbado tras enterase que su hijo ha perdido la vida en el accidente de tráfico que sufrió con Claudia. Damián ha sido el encargado de contarle a su amiga la noticia y el empresario se ha roto. ¡No puede creérselo!

Tasio se enfrentará a Andrés y le echará la culpa por no haber revisado a la furgoneta que no revisó como era debido Felipe. ¡Está convencido de que si lo hubiera revisado ahora no habría que lamentar la muerte de Mateo!

Por otro lado, Joaquín siguen muy confundido. El joven se apoya en su hermano y le confiesa que no quiere renunciar ni a Gema ni a Miriam, pero tras una conversación con Luis; Joaquín decidirá romper la relación con su secretaria dejando a Miriam con el corazón totalmente roto.

Mientras, la salud de Julia empeora por momentos. ¡La niña tiene mucha fiebre y Begoña y Jesús están muy preocupados al creer que podrían ponerse peor!

¡No te pierdas todo lo que ha pasado en el capítulo de hoy de Sueños de libertad!