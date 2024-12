La jugarreta de Sandra y Javi hace peligrar el futuro de Gregorio: “¿Cómo se habrán enterado esos dos perroflautas de mierda?”

Alberto y Gregorio salen a cazar por primera vez y parecen entenderse sin conocerse.

Las ganas de expandirse de uno y los conocimientos sobre número del otro combinan a la perfección. Por eso, Alberto le ofrece un puesto de gerente en su empresa a Zaldívar, ¿aceptará?

Mientras disfrutan de su día, la Guardia Civil acude a frenar su actividad, ya que han sido denunciados por Javi y Sandra.

Alberto no puede creerse cómo pueden haberse enterado esos “dos perroflautas de mierda” y Gregorio decide decir la verdad, Sandra es su hija y Javi, su yerno: “No pensé que me harían esa jugarreta. Supongo que después de esto lo del trabajo que me has comentado…”.