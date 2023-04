En el último capítulo de ‘Secretos de familia’: Las Erguvan, rotas de dolor por la muerte de Zafer y… ¿Dispuestas a todo por hacer justicia?

El último capítulo de ‘Secretos de familia’, ha sido, sin duda, uno de los más duros y tristes de toda la seria. La familia Erguvan ha despedido a Zafer con un dolor enorme, mientras que el sentimiento de culpa ha inundado a un Çinar, al que ha intentado proteger a toda costa su padre.

Tras confirmar que el cadáver hallado en el bosque era de su padre, Ceylin se quedó destrozada. Comenzó a sentirse culpable por no haberse preocupado por él en los tres meses en los que había estado desaparecido y haber continuado su vida como si nada. Ilgaz trató de consolarla y de quitarle esos pensamientos de la cabeza. ¡Ella y su familia pensaban que estaba navegando! ¿Cómo se iban a imaginar que, en realidad, estaba bajo tierra?

El momento de comunicarle la muerte de Zafer a su familia fue uno de los más duros para Ceylin. Cuando Aylin, Gül y Parla la vieron entrar en casa sabían que algo malo pasaba, pero no se imaginaban la terrible noticia que la abogada les traía. La madre de Ceylin comenzó a gritar y a tirar todos los platos que tenía en la mesa, mientras que su hija y su nieta lloraban desconsoladas. ¡Nos hubiese encantado abrazarlas!

La pena y la tristeza continuaron en el entierro de Zafer, pero, aún por encima, Ceylin tuvo que enfrentarse a la presencia y las indirectas de Yekta. El marido de Laçin quiso darle el pésame a la familia Erguvan y no perdió ocasión para dejarle caer a la abogada que no podía fiarse de nadie. ¡Serdar le había contado a Yekta que Çinar había matado a Zafer y ahora él estaba jugando con esa información!

Ceylin se encerró en el armario de su padre tras el entierro para llorar y sentirse cerca de él. Cuando Gül la encontró, intentó animarla y le dijo que esa no era la Ceylin que ella conocía. La abogada había luchado con uñas y dientes para encontrar y encerrar al asesino de su hermana Inci y ahora, su madre, esperaba lo mismo de ella con su padre. ¿Conseguirá Ceylin recomponerse y luchará por atrapar al verdadero culpable?

Por su parte, a Çinar comenzó a invadirle la culpa. Ahora que todos habían descubierto que Zafer estaba muerto, temía que descubrieran que él lo había matado en defensa propia. Su abuelo intentó advertirle que tenía que aparentar normalidad, sino tanto a él como a su padre, que está haciendo lo posible por encubrirlo, los meterían en la cárcel. Pero Çinar no apenas era capaz de mirar a Ceylin y a su hermano a la cara y no sabe si aguantará. ¿Terminará confesando lo que ocurrió?

Ilgaz se convirtió en el mayor apoyo para Ceylin. La abogada no lograba levantar cabeza y no se veía con fuerzas para seguir tras la muerte de su padre. El fiscal no quiso separarse de ella y no sólo intento animarla, sino que le recordó lo mucho que la quería y lo importante que se ha convertido para él. Además, estaba dispuesto a ayudarle para atrapar al asesino de su padre. ¿Qué pasará cuando descubra que su hermano y su padre están involucrados en el crimen?

Metin hizo hasta lo imposible por tratar de salvar a su hijo. Intentó inculpar a un excompañero de profesión que le había hecho mucho daño en el pasado y que sabía que no era trigo limpio. Gracias a colocar el arma del crimen en su casa y a conseguir que todas las flechas lo apuntasen como culpable, Yavuz fue detenido. Ceylin le agradeció su empeño por atrapar al asesino de Zafer y él no pudo evitar sentirse culpable por estar tapando la verdad. ¿Descubrirán que está encubriendo a Çinar?

Si quieres descubrir todos los detalles sobre el asesinato de Zafer y saber si las familias Erguvan y Kaya descubrirán la verdad… ¡No te pierdas los próximos capítulos de ‘Secretos de familia'!