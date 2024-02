En el último capítulo de Secretos de familia: Ceylin e Ilgaz luchan por hacer justicia e intentan que Mercan los recuerde

El último capítulo de Secretos de familia nos ha hecho disfrutar y sufrir a partes iguales. Por un lado, nos alegramos de que Ceylin e Ilgaz volviesen a tener a su hija a su lado, pero por otro, empatizamos con el gran dolor que les producía que la pequeña no se acordase de ellos.

Antes de llevarla a comisaría y después de que corriese a los brazos de Filiz cuando la policía la detuvo, Ceylin tuvo que tragarse su orgullo y mantener la compostura para entregarle su colgante a Mercan. Recalcándole que era de su mamá, pero sin decirle que ella era la que le había dado la vida, se lo puso en el cuello para que se sintiese protegida.

Ya en comisaría, Ceylin se vino completamente abajo al darse cuenta de que su hija no la recordaba y seguía defendiendo que Filiz era su padre. Ilgaz trató de consolarla y le dejó claro que, aunque les costase trabajo y tardasen tiempo, acabarían recuperando el cariño de su hija. ¡Los fiscales no piensan rendirse!

Ceylin protagonizó un tenso enfrentamiento con Filiz. A pesar de que le habían aconsejado no hablar con ella, la joven Erguvan no pudo evitar echarle en cara que le hubiese lavado el cerebro a Mercan, que la hubiese convertido en una niña desconfiada y asustadiza y, para colmo, que no se hubiese preocupado por su salud.

Filiz se mostró prepotente y agresiva en todo momento y le dejó claro que no conseguiría que Mercan la viese con los mismos ojos que a ella. ¡La pequeña sentía devoción por su secuestradora! Por suerte, Ilgaz apareció para separarlas, si no, podrían haber llegado a las manos.

Durante su enfrentamiento, Ceylin le desveló a Filiz que Dilek les había ayudado a dar con la niña y eso era algo con lo que ella no contaba. Esta confesión provocó que, cuando se encontró con su hermana, Filiz perdiese los papeles y la dejase sangrando después de propinarle una fuerte mordedura en una oreja. ¡No podía soportar que Dilek la hubiese traicionado!

Ya un poco más calmada y alejada del barullo de comisaría, Ceylin se desahogó con Gül y le confesó que nunca pensó que el reencuentro con su hija fuese tan duro. Para la joven Erguvan, el apoyo de Ilgaz está siendo fundamental y eso está reavivando los sentimientos que tenía hacia él, de hecho, nunca desaparecieron. Gül está convencida de que los fiscales pronto volverán a estar juntos. ¿Estará en lo cierto?

Por otro lado, Nil continuó empeñada en ayudar a Filiz. En esta ocasión, para poder evitar la cárcel, a la abogada se le ocurrió fingir que la hermana de Dilek sufre una enfermedad mental. Aunque la secuestradora no estaba convencida con el plan, el pensar en volver a ver a Mercan le motivó a aceptar. ¿Conseguirá librarse de prisión?

Kadir volvió a presentarse en el despacho de Yekta para pedirle un favor que se encontraba muy por encima de sus posibilidades. A pesar de la insistencia del mafioso y del miedo que desprendía con su mirada, el abogado se mantuvo firme y le dejó claro que no quería volver a inmiscuirse en sus negocios. ¿Dejará Kadir en paz a Yekta después de esto o se vengará de él por decirle que no?

¿Recordará la pequeña Mercan a sus padres? ¿Meterán a Filiz entre rejas? ¿Volverán a estar juntos Ceylin e Ilgaz? ¡No te pierdas el próximo capítulo de Secretos de familia para descubrirlo!