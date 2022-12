Avance de ‘Secretos de familia’: Engin, desde la cárcel, tiene un claro objetivo…¡vengarse de todos!

En el próximo capítulo de 'Secretos de familia' veremos cómo el joven entrará en prisión dejando atrás al Engin inocente para dar paso a un nuevo Engin con sed de venganza y…¡con nuevo look! El joven dirá adiós a sus característicos rizos y en su plan de venganza se encontrará en el camino con una nueva e inesperada aliada.

Por otro lado, el rencor y la decepción hacia Ceylin acompañarán a llgaz en todo momento al no entender la actitud que ahora tiene la abogada con él. ¡Es como si no se conocieran! Ceylin, por otro lado, le confesará a Eren por qué ha decidido huir de Ilgaz y por qué no puede tener una relación con él.

Además, el fiscal y la abogada estarán enfrentados por un nuevo caso; y un nuevo secreto pondrá a ambos al límite. Lo que no saben es que esto es solo la punta del iceberg.

Por su parte, Gül estará más decidida que nunca a hacer todo lo posible para compensar sus errores. El primero: pedir perdón a Ceylin y recuperar el cariño que tanto necesita de su hija.

