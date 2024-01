Avance de Secretos de familia: Ilgaz y Ceylin, más distanciados que nunca, pero unidos frente al dolor

Han pasado cinco años y Ceylin e Ilgaz se han divorciado. A pesar de haber decidido seguir sus caminos por separado, ambos se ven obligados a trabajar codo con codo.

Ceylin, como nueva fiscal, decide detener a Nil ya que cree que es la principal sospechosa de uno de los casos que están investigando lo que provoca una gran discusión con Ilgaz ya que él cree en su inocencia y además parece que podría haber empezado una relación ella. ¿Habrá olvidado a Ceylin?

En el próximo capítulo las diferencias entre Ilgaz y Ceylin volverán a salir a la luz por la decisión de detener o no a Nil. La fiscal jefe tendrá que intervenir al ver que los fiscales no consiguen ponerse de acuerdo. ¿Ceylin estará celosa la creer que Nil y su ex están juntos?

Por otro lado, tras descubrir que la pequeña Elif no es la hija de Ilgaz y Ceylin iremos viendo que pasó en realidad con la hija de la pareja.

Elif volvió a unir a Osman y a Aylin y Ceylin está intentando llenar con su sobrina el vacío de la pérdida de su hija. Volveremos a viajar en el tiempo para descubrir la bonita familia que formaron Ilgaz y Ceylin con su pequeña Mercan, pero ¿dónde está la niña?, ¿sigue viva?

Además, empezaremos a descubrir lo que esconden algunos de los nuevos personajes como Nadide o Dilek que poco a poco van a ir revolucionando la vida de nuestros protagonistas. ¡No te pierdas todo lo que va a pasar en el próximo capítulo de Secretos de familia!