El álbum de fotos de la boda de Ceylin e Ilgaz: ¡Así fue su día más esperado!

El amor ha vuelto a ganar la batalla. Ceylin e Ilgaz dejaban atrás el resentimiento, las mentiras y todo el dolor que un día les separó para ser felices juntos y volver a decirse 'Sí, quiero'. Esta vez rodeados de toda la gente que les quiere. Una celebración por todo lo alto donde no faltó emoción, complicidad y mucho amor. ¡No te pierdas el álbum de boda!

Su primera boda

La historia de Ceylin e Ilgaz no ha sido precisamente un camino de rosas. La muerte de Inci, la hermana de Ceylin, uniría sus caminos por casualidad. Su primer encuentro no fue muy bueno y su primera boda dejó mucho que desear. Se casaron por conveniencia, aunque la chispa entre ellos ya era más que evidente.

Por un caso en el ambos estaban involucrados y en el que Ilgaz no quería que Ceylin saliese perjudicada, pero tampoco quería mentir, solo se le ocurrió una solución para no declarar contra ella. La única manera de librarse de ello era siendo familia directa y la la única forma que se le ocurrió para conseguirlo fue...¡casándose con ella!

Su esperado primer beso

Después, la muerte de Engin, de varios enfrentamientos entre sus familias y varias idas y venidas entre ellos; ambos se dieron cuenta que no podían vivir el uno sin el otro. Ilgaz no paró hasta demostrar que la joven Erguvan no mató a Engin y eso le costó renunciar a su trabajo como fiscal.

Ceylin, por su parte, intentó poner distancia entre ella e Ilgaz porque, según ella, no quería arrastrarle a su oscuridad y sus fantasmas que tanto le atormentaban, pero finalmente ninguno de los dos puedo evitar sus sentimientos. Tras estar en muchas ocasiones apunto de besarse, por fin llegó...¡su esperado primer beso!

Un divorcio inesperado

La muerte de Zafer supuso un punto y a parte en la relación entre Ceylin e Ilgaz. La joven abogada estaba convencida de que Çinar era el asesino de su padre y el fiscal trató de demostrar hasta el final que su hermano no era el responsable y que hubo una tercera persona implicad en el asesinato de Zafer.

Intentaron luchar por su relación, pero los reproches y la desconfianza volvieron a resurgir entre ellos y decidieron poner distancia entre ellos para no hacerse más daño. Lo que era un secretos a voces es que ambos se seguían queriendo y mucho.

Una boda de ensueño

La verdad por fin salió a la luz y la policía pudo demostrar que Serdar mató a Zafer. Además Ceylin consiguió demostrar que Yekta había blanqueado dinero y parece que pasará una larga temporada entre rejas. Tras unos meses de mucha tensión, Ilgaz decidió poner tierra de por medio, pero Ceylin no se lo iba a poner fácil.

La abogada cree que ya no hay nada que le impida estar lejos de Ilgaz y le pide una nueva oportunidad. Los dos se reconcilian con un apasionado y beso y deciden...¡volver a casarse! Y esta vez, por todo lo alto. Rodeados de sus familiares y amigos y con el mar de fondo, Ceylin e Ilgaz vuelven a casarse en una romántica boda con Pars y Eren como testigos.

La pareja sella su amor mientras se promete no volver a separarse jamás. "Si alguna vez te vuelvo a dejar, será porque he dado mi último aliento", le dice Ilgaz a su mujer mientras se funden en un apasionado beso.

Ha llegado el momento de que Ceylin e Ilgaz sean ser felices, si el destino no se lo impide. ¡No te pierdas el álbum de la boda con las fotos de este inolvidable día!