Osman evita que Kadir lleve a cabo su perverso plan jugándose la vida: “Me he comido la pizza envenenada”

Osman está aterrado y se ha quedado en shock con la llamada que ha recibido de Kadir. Les ha mandado una pizza envenenada con el objetivo de matar a Seçil, la exnovia de Çinar.

El mafioso primero intentó llevas su macabro objetivo cuando la chica estaba hospitalizada ya que la joven está relacionada con un caso en el que Kadir también está involucrado. En el último momento, Çinar lo impidió y ahora el mafioso quiere que sean ellos los que acaben con la vida de Seçil.

El padre de Parla tiene miedo de que alguno de sus familiares coma un trozo de esa pizza envenenada y decide comerse él la pizza que está marcada y que contiene el veneno.

Con la excusa de que la ha pedido solo para él, se ve obligado a comerla delante de sus familiares para disimular y no levantar sospechas.

Tras comer un trozo, sale al jardín para vomitar y le cuenta a Çinar que tiene miedo de morir envenenado, pero que no quiere ir al hospital para que Ilgaz no lo descubra. ¿Osman morirá tras comer la pizza?, ¿cómo reaccionará Kadir cuando descubra que su plan no ha funcionado?