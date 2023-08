Ilgaz descubre que el supuesto asesino de Serdar es inocente... ¿quién será entonces la persona que mató al joven?

Hay bastantes cables sueltos en el caso del crimen de Serdar. Un misterioso hombre llegó a la comisaría diciendo que discutió con el joven y esa discusión… ¡acabó en tragedia! Declara ante la policía que Serdar le disparó primero, pero luego fue él quien le dio en la cabeza con una pierda provocando su muerte.

Tras atar muchos cabos y ver que las pruebas no concuerdan, Ilgaz y Eren descubren que ese hombre no es el asesino de Serdar. El fiscal y el abogado deciden mentirle diciendo que ya han detenido al verdadero culpable y que no tiene escapatoria. Es el momento que diga la verdad.

“Creo que alguien le obligó a hacerlo”, le dice Ilgaz, pero el misterioso hombre no está dispuesto a confesar por miedo a lo que puedan hacer a su familia, si él habla: “Tengo derecho a permanecer en silencio”.

¿Estarán más cerca de descubrir al verdadero culpable?, ¿será alguien de la familia de Ilgaz?