Defne va a buscar a Ceylin para disculparse: “Necesito que perdones a mi padre y a Cinar”

Una de las personas que más ha sufrido después de que Çinar y Metin confesaran su implicación en el asesinato de Zafer, ha sido la pequeña de los Kaya. Defne se quedó destrozada cuando su hermano y su padre se fueron de casa sin que le diesen ninguna explicación.

Desde que ha descubierto el verdadero motivo de su ausencia, la pequeña no ha dejado de pensar en Ceylin y en lo mucho que debe estar sufriendo. Le pidió a Ilgaz que le llevase a verla, pero como se negó… ¡Ha decidido ir por su cuenta!

Defne le cuenta a la abogada la complicada situación que está viviendo en su casa desde que su padre ha vuelto. ¡Metin no sale de su cuarto! Además, dice que tiene algo importante que preguntarle: “¿No vas a hablarnos nunca más?”

Ceylin intenta tranquilizar a la pequeña, ya que con ella no puede enfadarse porque no tiene culpa de nada, pero Defne piensa en su familia. “Necesito que perdones a papá y a mi hermano Çinar. No quiero que estés enfadada con nosotros”, le confiesa. Ceylin le dice que la quiere mucho, pero le explica que lo que le pide no es fácil: “Es un tema entre adultos y es complicado”.

Después de eso, la lleva a casa y allí se encuentra con Merdan. El abuelo de los Kaya le pide que por favor no pague su rabia con Ilgaz, ya que él no tiene la culpa de lo que ha pasado. ¿Conseguirá Ceylin salvar su relación con él?