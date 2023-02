Ceylin le agradece a Ilgaz que siga a su lado a pesar de sus errores: “Ojalá no te vayas como mi padre”

Ceylin no está pasando por su mejor momento. Sabe que Yekta está detrás del complot contra Ilgaz y que está dispuesto a todo para volverla a meter en la cárcel. Enlace: Pars cree que alguien cambió la muestra de ADN de Ilgaz: "Encontraremos al culpable y lo pagará" Sigue empeñado en que ella es la asesina de Engin.

Aunque le prometió a Ilgaz que mantendría la calma y que no haría nada, los nervios al final se apoderaron de ella y se presentó en el despacho de Yekta para dejarle las cosas claras, pero se le acaba yendo de las manos y… ¡le dice de todo! Yekta, entonces, decide detenerla.

Horas después, Ilgaz, como su abogado, consigue liberarla… aunque se enfada con ella ¡No puede ser tan impulsiva! Además, la joven todavía sigue siendo la principal sospechosa del caso y esta nueva detención le supondrá otro problema.

Ceylin, que es consciente que lo ha hecho mal, le pide perdón. La joven, que cada vez está más enamorada de Ilgaz y más desde que parece por fin son algo más que amigos, vuelve a sacar el tema cuando están en casa. Allí le vuelve a agradecer todo lo que hace por ella, que no le regañe por lo ocurrido, que no se enfade y que no le culpe por sus errores: “Tú me curas las heridas”.

Además, le confiesa que ojalá nunca se vaya de su lado como ella cree que ha pasado con su padre. Lo que todavía no sabe es que Zafer ha fallecido…

¡Lo que está claro es que Ceylin e Ilgaz pasan más tiempo juntos y eso… nos encanta! ¡Momentazo!