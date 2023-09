Çetin vuelve a las andadas… ¡le está siendo infiel a Aylin con otra mujer!

La hermana de Ceylin había roto su relación con Çetin, pero ahora parece que vuelven a tener algo. El misterioso hombre se ofreció a ayudar a la joven Erguvan cuando Aylin estaba desesperada por ayudar a Parla a escapar del país. ¡No iba a permitir que detuviesen a su hija por el asesinato de Serdar!

Çetin le confesó que pertenece al Servicio de Inteligencia turco y que podría conseguirle un pasaporte falso a su hija, a cambio de una importante suma de dinero. Nada más y nada menos que… ¡40.000 dólares!

Aylin, desesperada, toma una drástica decisión para intentar conseguir el dinero y… ¡decide vender su casa! Çetin le dice que han pillado a la persona que iba a proporcionarles el pasaporte y que necesita que… ¡le entregue el dinero de haber vendido la casa! ¿estará estafándola?

Entonces, Aylin habla con su amante para pedirle que le devuelva el dinero, pero él le dice que ahora no puede y que se lo dará cuando vuelva a Estambul porque ahora está de viaje y que no podrá coger el teléfono en una temporada.

Lo que no se puede ni imaginar la hermana de Ceylin es que el joven no está trabajando si no que… ¡está con otra mujer! ¿Descubrirá la verdad y pillará a Çetin en todas sus mentiras?