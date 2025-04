Timur revive su peor error con Bahar para evitar que su hijo lo repita con Seren

A las afueras del hospital, Uras se ha sincerado con su padre en una conversación íntima, llena de dudas. Todavía no ha firmado la renuncia a su beca en Inglaterra y no ha sido capaz de contárselo a nadie. Solo Timur sabe ahora su secreto.

“La doctora Süreyya me dijo que ayudaría a Seren durante un año, que trabajaría en el registro… pero me pidió que no cerrara la puerta a Inglaterra”. Uras no sabe si puede hacer las dos cosas: ser padre y seguir su vocación médica al mismotiempo. Y su mayor miedo es perderse en el camino.

Entonces, Timur ha compartido una verdad dolorosa. Le ha contado que cuando Bahar quedó embarazada de Umay, él se marchó a Estados Unidos, buscando cumplir sus sueños. Ese mismo año se reencontró con Rengin… y su vida cambió para siempre.

“A veces pienso que si me hubiera quedado… nada de esto habría pasado. Me desconecté emocionalmente de tu madre”. Así, Timur le ha dado a su hijo el consejo que a él le habría gustado escuchar: “Pregúntale esto a tu corazón: ¿quieres irte de verdad por tu profesión… o estás huyendo? Ser padre conlleva una gran responsabilidad. Si empiezas un matrimonio lleno de contradicciones, terminará como el mío. Y eso… eso no me haría feliz”.

Por primera vez, Timur no impone nada. Solo le pide a su hijo que sea sincero: “Si lo eres, ella lo entenderá”. ¿Qué hará Uras?