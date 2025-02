El devastador error de Aziz Uras: Zeynep muere por una alta médica equivocada

Hace unos días, Zeynep estuvo muy grave, pero, por suerte, Rengin y Bahar le salvaron la vida en una operación muy delicada. Tras a dar a luz a su preciosa bebé, la mujer estaba ansiosa por recibir el alta, pero su situación no era favorable.

Empeñada en salir del hospital, sin ser consciente del peligro que corría, fue a recepción, donde estaba Aziz Uras. El joven residente, agotado de tantas horas de trabajo, no se dio cuenta que la paciente no debía ser dada de alta. En ese momento de cansancio, no entendió la gravedad de la situación, y sin querer, permitió que se fuera.

La paciente fue al centro comercial con sus padres. Sin embargo, comenzó a sentir un dolor muy fuerte y, en cuestión de minutos, se desmayó. Fue entonces cuando sus padres la trajeron de nuevo al hospital, pero el daño ya estaba hecho.

A pesar de horas de esfuerzos en el quirófano de Aziz y Timur por salvarla, Zeynep ha muerto, dejando a su familia destrozada y a su hija recién nacida huérfana.

Este ha sido el momento más difícil de la carrera de Aziz Uras. Aunque intentó hacer todo lo posible para salvarla, la culpa lo ha invadido. Ahora se enfrenta a las consecuencias de su decisión y si este error pudiese costarle su carrera como médico.