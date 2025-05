“Callé durante años por vosotros”: la dolorosa respuesta de Bahar a Uras tras acusarla de haber roto la familia

La tensión entre madre e hijo ha estallado en casa. Bahar y Uras han tenido una conversación tan honesta como dolorosa, marcada por reproches, malentendidos y verdades que llevaban demasiado tiempo sin decirse.

Bahar se ha abierto con él como pocas veces. Le ha confesado que está agotada, que la situación le ha superado y que todo lo que está ocurriendo le duele. Uras ha intentado entenderla, pero también le ha dejado claro lo que siente: no quería ser una carga, ni él ni Umay.

Pero cuando Bahar le ha recordado que antes eran cómplices, que no se ocultaban nada, Uras ha soltado su verdad: “La familia se ha roto”.

Las palabras la han dejado sin aire. Bahar no ha tardado en responder: “Durante años me he aferrado a vosotros para que la familia no se rompiera. He mantenido a la familia unida con mi silencio”. Porque sí, ha callado mucho.

Y entonces, ha llegado el mensaje más claro que podía darle: “Si no quieres que se rompa la familia que vas a construir con Seren, tendrás que responsabilizarte. Deja de echar culpas. Olvídate de aquel niño que se sentaba a la mesa… y asume lo que implica crecer”.