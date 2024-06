Yildiz arruina la pedida de matrimonio de Çağatay a Kumru: "Ya no quiero divorciarme"

Çağatay, al enterarse de que Doğan ha echado a su hija de casa tras dejarle claro que si quiere seguir viéndolo, deberá olvidarse de él, ha aprovechado este momento para pedirle a Kumru que se mude a la mansión con él.

Mostrándose comprensivo, le ha asegurado que su divorcio es inminente y que quiere empezar un nuevo capítulo con ella, viviendo ese amor que nunca pudieron cuando eran amantes.

Demostrándole que va en serio con ella, Çağatay le ha dado un precioso anillo de pedida de matrimonio: “Cásate conmigo, ahora ya sabes lo mucho que te quiero”.

Tras abrazarse y celebrar la noticia, justo cuando estaban a punto de besarse, Yildiz y el pequeño Halit Can han irrumpido en la mansión. “Mi amor, hemos vuelto”, le ha dicho burlándose de ellos.

Yildiz ha dejado claro que sus intenciones han cambiado y ahora no quiere divorciarse. Al ver el anillo de diamantes en el dedo de Kumru, Yildiz no ha dudado en quitárselo. “No me digas que este mujeriego quiere comprometerse”, le ha preguntado entre risas.

Çağatay, sin pronunciar ni media palabra, se ha quedado en shock con el repentino cambio de su mujer mientras Kumru se ha marchado.