¡Atropellan a Yildiz a las puertas de la mansión Argun! ¿estarán bien ella y su bebé?

Preocupada por el comportamiento de Erim en la mansión, Yildiz llamó a Ender y le comentó sus sospechas: ¡Estaba convencida de que Şahika y Yiğit lo estaban drogando! Para salir de dudas, las dos trazaron un plan para sacarle sangre al joven y realizarle un análisis de sangre completo. Sin embargo, Halit pilló a la joven Yilmaz con las manos en la masa y… ¡La echó de casa!

Yildiz no puede creerse que su todavía marido la trate tan mal y que no se preocupe ni lo más mínimo por el bebé que está esperando. ¡Şahika lo tiene completamente embobado! Aún así, la joven Yilmaz decide no oponer resistencia y abandona la mansión por su propio pie.

“Podría destrozar esta casa de la rabia que tengo, pero por suerte para ellos estoy embarazada”, le comenta Yildiz a Aysel mientras sale a la calle. Justo cuando la joven se dispone a cruzar la calle… ¡un coche se cruza en su camino y la tira al suelo!

Por suerte, todo se ha quedado en un gran susto, ya que el médico le ha asegurado a Yildiz que tanto ella como su bebé están bien. “Tendrá que descansar unos días”, le asegura el doctor a Halit. ¡Parece que la joven Yilmaz deberá permanecer en la mansión por salud! ¿Se compadecerá el empresario de ella? ¿Habrá sido casualidad este atropello o estaría planeado?