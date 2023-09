Şahika le consigue a Halit un inversor para el Holding… ¿Caerá en la trampa de su prometida?

Halit dejó a Yildiz sin palabras al negarse a firmar los papeles del divorcio y al pedirle que volvieran. La joven Yilmaz no entendía el cambio de opinión del padre de su hijo, pero éste le pidió que se lo pensara y le aseguró que zanjaría su relación con Şahika.

Lo que empresario no se imagina es que su prometida ha escuchado la conversación porque ha instalado un micrófono en su despacho. La hermana de Kaya no se esperaba este giro de guion y ha puesto en marcha un nuevo plan para retener al empresario a su lado.

Şahika se ha presentado en el despacho de su prometido y ha fingido no saber nada del tema. Es más, ha ido para darle una noticia muy importante: “Te he encontrado un inversor”. ¡Halit no da crédito a lo que le está diciendo! El Holding está atravesando una crisis muy importante y necesita esa ayuda como agua de mayo.

“Siempre he trabajado por el bien de tus negocios. Es lo que hago ahora”, le recalca ella. Halit no sabe cómo agradecerle este gesto y Şahika aprovecha para recordarle que se van a casar y que pronto serán marido y mujer. ¿Seguirá el empresario con ella por interés o pesarán más sus ganas de volver con Yildiz? ¿Se dará cuenta de que su prometida solo quiere acabar con su imperio?