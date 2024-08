En el próximo capítulo de Pecado Original: la relación de Kumru y Selim pende de un hilo

El mayor miedo de Kumru es que Selim la deje y no le perdone todas sus mentiras. En el próximo capítulo, su relación pende de un hilo.

Desesperada, Kumru le escribe una carta a Selim revelándole toda la verdad sobre su vida y la deja en su puerta. Sin embargo, el miedo la consume mientras imagina una pelea en la que Selim la deja por sus innumerables mentiras.

Lo que Kumru no sabe es que Selim ya ha descubierto que no se llama Ezgi y que no proviene de una familia pobre. ¿Cómo reaccionará Selim ante esta revelación? Descúbrelo en el próximo capítulo de Pecado Original.