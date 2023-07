Avance del próximo capítulo de 'Pecado Original': Halit le alquilará un piso a Asuman... ¡para que se aleje de ellos!

Asuman se ha metido en un buen lío con sus hijas: la verdad sobre sus padres ha salido a la luz. ¡Zeynep y Yildiz son hijas de distinto padre! Y ella se lo ha estado escondiendo todos estos años. Además, Mustafá es el asesino del padre biológico de Zeynep... La pequeña se ha enfadado mucho con su madre.

Las jóvenes le han pedido a su madre que se marche de Estambul, y aunque, Yildiz la ha perdonado, la mujer se va a marchar de allí.

En el próximo capítulo, Halit la mandará llamar. La va a transferir un dinero para que pueda alquilar un piso en Bursa y no dependa de otros familiares, pero le ha pedido que intente no moverse de su ciudad y no volver a Estambul. ¡Quiere calma en las vidas de todos! Y Asuman solo les ha traído problemas. ¡No quiere que la madre de Yildiz se acerque a ellos!

¿Cumplirá su parte del trato la mujer? ¿Está siendo Halit demasiado duro con ella?