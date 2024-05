La propuesta de Olivia a Yaman: “Vámonos a España y empecemos de cero”

Olivia le ha hecho creer a Yaman que ha abortado, pero la realidad es que ella quiere ser madre.

La profesora está convencida de que todo es culpa de Emir, el socio de su amante, así que empieza a pensar que lo mejor es alejarle de Estambul.

Así que Olivia no duda en hacerle una propuesta: “Quiero vivir contigo, ¿por qué no nos vamos a España? Allí vamos a estar mejor, podemos empezar de cero”, asegura.

Pero Yaman no piensa moverse de su ciudad: “En Estambul está todo lo que amo, mis raíces, mi futuro… no me iré de aquí”, confiesa. Una llamada interrumpe la conversación. ¿Le contará Olivia la verdad?