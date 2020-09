La extrema maldad de Sirin le lleva a interpretar el papel de su vida para echar a Bahar de casa

Sirin, que sigue sin creerse la enfermedad y el grave estado de salud de Bahar, decide dar un nuevo paso para llamar la atención de sus padres. Tras haber pasado la noche fuera de casa, regresa llena de heridas. Enver y Hatice, que ya estaban preocupados por su ausencia, se quedan aún más impactados.

Lo que no saben es que las heridas son falsas y la historia que les cuenta, inventada. Sirin les asegura que Levent la acercó a casa de madrugada pero ella no quiso entrar porque sentía que ése ya no era su hogar. Una maquiavélica argucia para dar pena a Hatice y que tenga que elegir entre sus dos hijas y, probablemente, echar a Bahar.