Bahar aclara a Hatice su ruptura con Arif: ¿Ha elegido a Sarp?

Era una decisión que tarde o temprano tenía que tomar: ¿Sarp o Arif? Bahar ha ido retrasando la elección desde que salió de la mansión de Nezir. Por sus hijos, aceptó que Sarp se quedara en la casa de Enver y Hatice. Y esa convivencia ha hecho que se haya ido convirtiendo en esencial en la vida de Nisan y Doruk.

Ésa es la razón por la que Bahar ha puesto fin a su relación con Arif. Por muy enamorada que esté de él, su prioridad siguen siendo sus hijos.

Es lo que le intenta explicar a Hatice. No significa que no quiera a Arif, sino que no puede hacerle esperar a que se den las circunstancias para que estén juntos. ¿Eso significa que dará una oportunidad al amor con Sarp?