Arif reconoce a Enver que vive un amor imposible: “La quiero demasiado”

“¿Tú llevas a alguien en el corazón?”, le pregunta Enver a Arif. No sabe que la mujer de la que Arif está enamorado es Bahar, pero siente curiosidad después de que le escuchara reconocer tiempo atrás que sentía algo especial por una persona.

Arif no rehúye la pregunta y reconoce que sí, que hay alguien por quien tiene sentimientos románticos: “La quiero demasiado”, confiesa. Pero añade que se trata de un amor “imposible” porque no es recíproco. Enver, sin embargo, le anima a no dar la batalla por perdida: “Lucha por conquistarla”.