MEJORES MOMENTOS | CAPÍTULO 2: 'LA MALDICIÓN DEL VENDEDOR DE TOALLAS'

Salvador se entera de que Alfonso ha entrado en el matadero para hacer una inspección y se enfurece: "No es veterinario agrícola, no tiene competencia, no puede entrar, te engañó", le increpa a su mujer, Teresa. Salvador amenaza con matarlos delante de su hijo, Ricardo, y su mujer, que pide que calme.