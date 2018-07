Rodolfo Sancho: "Héctor se convierte en un tipo complicado y oscuro"

Nos cuenta la vuelta de tuerca que da su personaje, Héctor, ese guardia civil que se mueve entre el tormento personal y un particular sentido del deber. Cuenta Rodolfo que su personaje se torna más oscuro en esta segunda temporada, más frío, más inquietante.

Una segunda temporada que ya ha arrancado en Antena 3 y que lo ha hecho tal y como se fue: como líder absoluto. En sus nuevos episodios, ‘Mar de Plástico’ mantiene un elenco de primer nivel al que también se han sumado incorporaciones que harán las delicias de todo buen aficionado a este género de ficción televisiva.

En la primera temporada de ‘Mar de Plástico’, a Héctor ya se le aparecieron viejos fantasmas del pasado, ¿qué tal acabará la cabeza de Héctor en esta nueva temporada que arranca con la muerte de Marta?

En el final de la primera temporada pudo disfrutar de unos días de paz, felicidad y estabilidad porque consiguió resolver el crimen de Ainhoa y estar con Marta [Belén López], la mujer que amaba. Todo esto se rompe con la muerte de Marta y la sorprendente vuelta de Pablo [Miquel Fernández].

Es su amigo de toda la vida, al que creía haber matado accidentalmente, que aparece de repente en la puerta. Es para desmayarse.

Héctor vivirá un enfrentamiento con el que había sido su amigo…

Es muy bonito porque arranca como un enfrentamiento real, con las cartas sobre la mesa, diciéndose las cosas que piensan cada uno… Luego, eso se calma y está todo como por debajo.

¿Habrá momentos en los que la amistad pasada se sobreponga a esta tensión actual entre ellos?

Eso es complicado, ya no son amigos. Tú no volverías a ser amigo de un tío así… un tío que te ha hecho creer que ha estado muerto tres años.

¿Cuál es el sentimiento que más predomina en Héctor en estos nuevos capítulos de ‘Mar de Plástico’: frustración, enfado, decepción…?

Cuando muere Marta, Héctor echa la culpa a Pablo. En un principio, lo que mueve a Héctor en esta nueva temporada es la venganza. Yo lo hablé con guionistas y directores, les dije: “sabéis que esto es muy oscuro, ¿no?”. Alguien a quien ya no le queda nada y a quien solo le mueve la venganza se convierte en un tipo muy complicado y muy oscuro.

Yo me he tirado a la piscina, he intentado hacer algo distinto. Héctor ya no puede ser el mismo. Algo así te cambia, ya no eres la misma persona. Que le ocurra a alguien tan hermético como es Héctor, esto va a más.

¿Sigue con esos ataques de agresividad?

Estoy intentando que no aparezcan tanto, pero hay momentos en los que sí. La nueva faceta de Héctor es una cosa fría. El semblante de Héctor en la segunda temporada de ‘Mar de Plástico’ es algo así como el personaje de Matthew McConaughey en ‘True Detective’; no hace nada, pero se nota algo muy oscuro.

No me estoy basando en este personaje, pero estoy intentando dar con eso que le pasa a alguien por la cabeza en una situación así; conseguir esa mirada que no te mira, pero que te traspasa y te incomoda.

En la primera temporada, solo Patrick Criado supo quién era el asesino de ‘Mar de Plástico’ (era él). ¿A ti te vino bien no saberlo a la hora de preparar tu trabajo?

Sí. Mira, estamos rodando los primeros capítulos de esta segunda temporada, pero tenemos guiones de casi la mitad de la temporada; pero yo solo me he leído lo que estamos rodando. ¿Por qué? Porque, inconscientemente, puede caer en gestos que todavía no debes hacer solo porque ya sabes qué le va a pasar a tu personaje dentro de cuatro episodios.

Lo de desconocer qué va a pasar más allá de lo que estoy rodando me viene bien por esto de no anticipar las cosas y también por propia diversión; si no conozco quién es el asesino, yo también hago el viaje con Héctor.