Problemas en el paraíso: Carmen no quiere saber nada de Max

Max y Miranda estuvieron investigando en el Arenal de Mallorca la muerte a manos, supuestamente, de una prostituta que roba a sus clientes mediante una pistola eléctrica. Para ello, tuvieron que estar durante toda la noche allí.

Esa misma noche había quedado para cenar con Carmen, su novia y camarera del bar donde frecuentan ir. Pero Max no avisó en ningún momento a su novia de que no iba a poder acudir.

Tras este hecho, Carmen no quiere saber nada del detective por la mala decisión que tomó de no avisarla, ya no solo porque no fuese, si no porque ella estaba preocupada por si le había pasado algo a él. Y así se lo hace saber también a Miranda cuando esta le pregunta.