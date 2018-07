¿Quién es el hombre de la casa del bosque?

La madre de Hugo, Ana, ha mandado a su hijo a un internado donde nadie le puede localizar. En el afan de volver a ver a su amigo Hugo, Lucas decide seguir a Ana hasta una casa que hay en un bosque. El primo de los Castillo se esconde y descubre que allí no se encuentra Hugo, sino un hombre al que Ana le tiene amenazado con la frase "hasta que no me cuentes todo no saldrás de aquí".

Sabemos que Ana ya dijo a Mario y Jimena que no quería volver a saber de su familia o hablaría con los malos del clan del elefante, además en la foto de la inmobiliaria aparece ese hombre misterioso junto a la madre de Hugo, pero, ¿Quién es ese hombre? ¿Qué sabe de los poderes?