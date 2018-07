¿Quieres el guión de 'La vida sin Culebra' firmado por Raúl Mérida? [CERRADO]

Esta fue su despedida a Culebra:

Bajo esa camisa de tirantes,esa pinta de chico malo y esa chuleria con la que lo conocimos,se esconde el verdadero Culebra,un chico con un corazón grandísimo que ha tenido una infancia muy trágica por la separación de su hermano....Culebra se ha portado de maravilla con la familia,ha querido a "sus hermanos" como si fueran suyos de verdad,se ha preocupado por ellos,no los ha abandonado nunca,ha trabajado muy duro para sacar a la familia adelante,familia que se ha convertido en suya propia de verdad.Culebra se ha puesto en peligro muchisimas veces para proteger a los suyos,y eso,su corazon,su bondad,su corage....eso lo que lo hace un heroe,y como buen heroe nunca va a morir.Como le dijo Mario "Solo se mueren las cosas que se olvidan asi que tu nunca te vas a morir...." Todo eso y mucho mas es lo que ha hecho que sea tan importante y querido por mí.



Para volverle a ver una vez haría lo que fuese.Me acordaría de lo que me he reído y lo que he llorado con él,con sus piques,sus ocurrencias...y de esa manera,lograría verle aunque solo fuese en mi cabeza,y estoy segura de que hablaría con él,me sentiría a su lado,sería como verlo cara a cara de verdad,aunque solo fuese "un sueño".

Enhorabuena