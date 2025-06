Capítulo 325 de Sueños de libertad; 10 de junio: María se queda paralítica, mientras Andrés se siente culpable

En el capítulo de hoy de Sueños de libertad hemos visto como...

A María le han dado la peor de las noticias. La caída le va a pasar mucha factura, no va a poder volver a caminar. No le funciona la parte inferior del cuerpo. ¡Ella no se lo puede creer!

Está totalmente rota y ha sido Gema quien la ha consolado en el momento del shock.

Por su parte, Andrés se ha enterado de las terribles novedades y se ha sentido muy mal. Se siente culpable de lo que ha pasado con María, y tiene miedo de que ella ahora le denuncie... ¡Por eso se ha prometido cuidarla siempre!

Le ha hecho una visita al hospital y sintiéndose muy culpable le ha pedido perdón. Por ello, le ha prometido que pase lo que pase va a cuidar siempre de ella y no le va a faltar de nada. ¡Se siente responsable de lo sucedido!

Por otro lado, Damián ha conocido en persona a su sobrino Gabriel quien le ha contado que su padre Bernardo, está muerto. El patriarca se ha enterado de que su hermano murió sin que pudieran arreglar sus diferencias.

Gabriel se ha mostrado muy interesado en conocer a toda la familia De la Reina... ¿En qué quedará esto?

