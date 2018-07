"Me gustaría que triunfara el amor con Culebra"

¿Cómo ha sido el rodaje de la 3ª temporada de ‘Los Protegidos’?

Fue más largo y más duro que las otras temporadas porque tiene mucha acción y muchos exteriores y eso implica más frío o calor, más dificultad… pero en general muy bien (risas). Lo que sí que hicimos fue grabar dos finales para que hubiera un gran final, no como en otras series, que lamentablemente no tienen esa oportunidad.

De esta temporada ¿Qué escena ha sido la que más te ha gustado grabar?

Hay varias, en cada capítulo mínimo dos que me han encantado, pero sí recuerdo especialmente una de las últimas secuencias del último capítulo que nunca había hecho y la recordaré siempre. Pero prefiero no adelantar nada (risas) que lo vivan los espectadores en casa.

¿Qué súper poder te gustaría tener?

Me encantaría tele transportarme, me gusta mucho viajar a otros sitios, a otros países, pero lo que odio es el trayecto. Hace poco he estado un mes en Argentina y el viaje de 13 horas es brutal, te destroza. Tampoco me gusta el mundo hacer y deshacer la maleta, cargarla… me quitaría todo eso. Quiero ir al Caribe o a Nueva York, pues voy y ya está, en un abrir y cerrar de ojos.

¿Qué tiene de diferente ‘Los Protegidos’ respecto al resto de ficciones españolas y que engancha a tanta gente?

En España cometemos el error de inspirarnos mucho en las ficciones americanas. Es cierto que ellos tienen una industria que aquí no hay y es muy difícil llegar a esa calidad visual que tienen, pero historia no tienen y menos en comparación con nosotros. Tenemos una riqueza de historias que contar que ellos no tienen que es una pena que no aprovechemos para crear cosas nuevas y no nos haga falta inspirarnos en ellos.‘Los Protegidos’ ha roto porque no es una copia de una serie americana, el punto que tiene de original respecto a las demás es que es una mezcla entre varias cosas, y cuando haces un cóctel así, te sale algo original. Tiene cosas de las series familiares que se han emitido en España, un poquito de ‘Los increíbles’, de ‘X Men’, de ‘Héroes’… de todo eso ha salido ‘Los Protegidos’, tiene muchos ingredientes para que todo el mundo, de todas las edades, se enganchen a la serie.También hace que el público siga la serie la ternura que hay, los valores que tiene como el amor, la amistad, la familia, la ternura… a lo que acompaña la banda sonora tan maravillosa de César Benito que hace que se nos pongan los pelos de punta.

Si lo americanos copiaran ‘Los Protegidos’ ¿Qué actriz te gustaría que interpretara el papel de Sandra?

No se… a lo mejor Dakota Fanning podría tener un punto interesante interpretando a Sandra, con el físico que tiene ella quedaría bien.

Si pudieses elegir ¿cómo te gustaría que acabara Sandra?

Ha tenido tres temporadas tremendas y se merece que triunfe lo que ella quiere, su historia de amor con Culebra, sería lo ideal para ella. Es un personaje muy sufridor, muy fuerte, que lucha mucho y se merece una recompensa. Los dos finales que grabamos son muy bonitos, que van a gustar mucho pase lo que pase.

Estamos todos intrigados con quién morirá...

A mí en el último capítulo no me matan (risas). A mitad de temporada hay un capítulo, que para mí es el mejor guion de toda la serie porque parece una película, en el que hay una muerte de un personaje que se quiere mucho de la familia Castillo, pero somos siete y todos muy queridos. Pero en esta serie todo puede pasar... Puede morir sólo un en capítulo, un ratito... Se le está dando demasiada importancia.