Las fotos de 'C´est à Paname'

El misterio de la tienda de música

Han pasado unas semanas desde que Leo le salvó la vida a Culebra, después de retroceder en el tiempo. Ahora se ha ido a buscar a sus padres, para que le acepten tal y como es, con su nuevo poder. Culebra ha dejado de investigar, Leo le dijo que si seguía Sandra moriría, así que ha tirado todos los papeles a la basura y ha decidido empezar de cero. Ahora tiene más claro que nunca que si quiere a Sandra se tiene que separar de ella. Pero a Sandra le da igual, ella no va a tirar la toalla y, aunque también sabe que su vida está en peligro, ella va a seguir hasta el final, hasta el origen de todo, porque sólo así podrá curarse y estar con la persona que más quiere.

Por este motivo, cuando Sandra ve a Culebra tirar los papeles de Humberto a la basura no duda en ir a por ellos. Sandra los deja encima de la cama e intenta darles sentido. Es difícil, hay letras, números, símbolos… Parece dentro de un laberinto intentando descifrar tantos datos, y es cuando Lucas la pilla. Sandra le hace prometer que no le contará nada a Culebra y Lucas acepta.

Lucas mira atentamente las letras, y llega a una conclusión, esas letras no son símbolos químicos, son notas musicales. Los ingleses utilizan letras para representar la música. Lo que para nosotros es DO, RE, Mi… para ellos es C, D, E. Sandra escucha la explicación de Lucas y no sale de su asombro. ¿Y qué tiene que ver la música con los poderes? Ese será el primer misterio que Sandra y Lucas van a tener que resolver. Lucas mira en uno de los papeles y reconoce el símbolo de una editorial de música. Es de la vieja tienda de música de Valleperdido. Igual allí encuentran las respuestas.

Sandra y Lucas irán a la tienda de música y allí descubrirán que esas notas musicales son mucho más importantes de lo que ellos creer. Se encontrarán con un anciano, ciego y enfermo que les encerrará. Tendrá que ingeniárselas para no desvelar de dónde han sacado tanta información y se pondrán en peligro. Pero lo más importante es que el anciano confundirá a Sandra con otra persona, una mujer que Humberto le dijo al anciano que iría y a la que tenía que darle algo. Sandra por fin verá la luz, las investigaciones parece que le llevan a alguna parte, pero para que pase todo esto necesitará el medallón.

La verdad de Mario

Madre está desesperada, su plan de separar a la familia va demasiado lento. Así que planea atacar al epicentro, al pilar de la casa, quiere ir a por Mario. A Martín no le parece buena idea, los niños son más débiles. Pero Madre no opina igual. Mario tiene un secreto, y eso lo convierte en el más vulnerable de todos. Un secreto que hará tambalear su relación con Carlitos.

En el bar, Martín aprovecha que Mario está lavando los servicios para contarle una historia a Carlitos. Es la historia de una mujer que abandonó a su hijo porque quería vivir la vida y cuando iba en el coche se mató. Pero lo peor no era la madre que ya no quería a su hijo, lo peor fue el padre, que siempre le ocultó la verdad, le dijo a su hijo que su madre siempre le quiso y eso era mentira.

Carlitos no para de darle a la cabeza, de pensar en esa historia que Martín le ha contado. Así que le pregunta a Mario cosas a cerca de su madre, por qué cogió aquel día el coche, dónde iba… Mario no entiende a qué viene tanta curiosidad, pero Carlitos insiste hasta que Mario no puede más y le confiesa que su madre se fue porque él se lo pidió, porque ya no la quería. Carlitos se queda blanco, ahora tiene claro que la culpa de todo es de su padre.

Mario ha vuelto a contarle una mentira a Carlitos, porque no quiere que su hijo sepa la verdad. ¿Pero cuál es esa verdad? Y sobre todo, ¿tan grave es para que no se la pueda contar a Carlitos?. Puede que sí, porque cuando Carlitos se entera de toda la verdad, no querrá volver a ver a su padre y se escapará al bosque con tan mala suerte de caer en un pozo. Ahora el niño está perdido y solo, la mejor oportunidad del clan elefante de hacerse con un niño poderoso sin que nadie sospeche.

Mientras, Michelle aprovechará toda esta tensión para acercarse más a Culebra, ella sabe que está pasando por malos momentos y sabe cómo tiene que atacar. Culebra no será una presa fácil, pero puede que al final la cabeza venza al corazón y Culebra tome la decisión más difícil de su vida. ¿Tendrá esto algo que ver con Sandra?

Quiero ser madre

Y en casa de los Ruano la tensión viene por el lado menos inesperado y es que.. ¿Qué pasaría si Rosa Ruano estuviera embarazada? ¿Qué pasaría si de repente hubiera un ruanito más en Valleperdido?. Parece que ni a Rosa ni a Antonio les hace mucha gracia, pero Rosa tiene una falta y eso ya sabe lo que significa. Rosa mira el predictor… y al final descubre que no lo está.

Rosa lo tiene claro, quiere adoptar. A Antonio no le parece una buena idea, pero lo que nadie sabe es hasta qué punto Antonio está dispuesto a llegar con tal de salirse con la suya. Aunque al final puede que se arrepiente de haber llegado tan lejos, porque descubrirá una verdad que, tal vez, nunca le hubiera gustado escuchar.