Antonio delata a su amigo: él vio cómo apuñalaba a un joven inocente

Antonio no se ha juntado con buenas compañías desde que ha llegado a América. Su jefe es un mafioso muy peligroso y uno de sus mejores amigos no deja de meterse en problemas. De hecho, por culpa de un incidente, ese joven apuñaló a un inocente en presencia de Antonio.

Schiavon lleva a Antonio ante Carmela para que le dé explicaciones sobre lo ocurrido. El joven no deja de repetirle a su madre que no ha hecho nada, pero ella no entiende por qué se ha escapado y ha tardado tanto tiempo en dar señales.

“Me asusté. Vi como Salvo apuñalaba a ese hombre en la tripa”, le confiesa el joven entre lágrimas a su madre. Carmela, todavía en shock, le exige a su hijo que vaya a hablar con la policía para contárselo todo.

Muy a su pesar, Antonio cumple la petición de su madre y la policía se lleva a su amigo a un reformatorio durante tiempo ilimitado. ¿Se meterá el joven en problemas por lo ocurrido?