Naci no se separa ni un segundo del lado de Safiye: "Esta vez no te dejaré sola"

Safiye sigue dormida después de la fuerte crisis que sufrió en casa de la madre de Esat, mientras acompaña a su hermana con motivo de los preparativos de su boda.

Naci, consciente del gran daño que la madre de Safiye le hizo cuando estaba viva y todos los problemas que ahora tiene cada vez que su fantasma “le visita”, decide no separarse de ella ni un momento y promete no dejarla sola como hizo cuando eran jóvenes: “Esta vez no te dejaré sola”.