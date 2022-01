Esat confiesa a Han los sentimientos que tiene hacia Gülben: “Me gusta mucho”

Esat acude a visitar a Gülben pero Han se lo impide y no le deja entrar en la casa. Ambos hablan en el descansillo y Esat le confiesa a Han que está empezando a sentir algo más que una amistad por Gülben.

Han no da crédito a las sinceras palabras de su amigo y le pide explicaciones de su cambio de actitud hacia su hermana. No quiere que la vuelva a hacer sufrir y dar falsas esperanzas: “Ya no voy a ser el juguete de nadie”.

Esat parece tenerlo muy claro: “Me gusta mucho y no solo como amiga”, aunque a Han le cuesta aceptarlo. Mientras, Gülben escucha emocionada las palabras de Esat y se queda helada al escuchar su confesión de amor.

¡Qué momento tan emotivo!