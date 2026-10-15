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Mejores momentos | Capítulo 7

Un silencio que marca la tragedia: el bebé de Clara y Jaime nace muerto

Tal y como podía ocurrir por ser hermanos de madre y padre, la criatura que los dos jóvenes habían engendrado no ha llegado viva al mundo.

el bebé de Clara y Jaime nace muerto

Un silencio que marca la tragedia: el bebé de Clara y Jaime nace muerto

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Patri Bea
Patri Bea
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Desde que se casaron, Jaime y Clara han intentado por todos los medios formar una familia y, cuando por fin la joven se quedó embarazada, ambos se llenaron de ilusión. Sin embargo, esa alegría no fue compartida por Gustavo, el único en Punta do Bico que conoce la verdad: los dos son hermanos.

El embarazo avanzó sin complicaciones durante los primeros meses, pero, cuando Clara estaba a punto de dar a luz, sintió algo extraño en su interior y comenzó a sangrar.

El doctor Cubedo creyó al principio que se trataba únicamente de un parto adelantado y no mostró preocupación. Sin embargo, enseguida comprendió que la situación era grave: el bebé no tenía latido y nacería sin vida.

La tragedia ha dejado a Clara completamente hundida y ha supuesto un golpe durísimo para todos. A Gustavo, en cambio, no le ha sorprendido lo ocurrido; sabía que, siendo hermanos por parte de madre y padre, existía un alto riesgo de que algo así sucediera. ¿Cómo afrontarán ahora esta desgracia los habitantes del Pazo Espíritu Santo?

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Antena 3 » Series » Las hijas de la criada

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