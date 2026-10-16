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Mejores momentos | Capítulo 7

Plácido y Clara desbordan química su primera cita: “Ojalá te hubiera conocido antes”

El fotógrafo madrileño y la joven se dejan llevar por sus sentimientos y se besan durante su paseo por Baiona.

Plácido y Clara desbordan química su primera cita

Plácido y Clara desbordan química su primera cita: “Ojalá te hubiera conocido antes”

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Patri Bea
Patri Bea
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La conexión entre Plácido y Clara ha surgido de inmediato. El fotógrafo y periodista madrileño ha viajado a Punta do Bico para realizar un reportaje sobre La Deslumbrante, y ha disfrutado enormemente de que Clara fuese quien le mostrase cada rincón de la fábrica.

Antes de regresar a Madrid, Plácido le ha pedido a Clara un pequeño favor: que lo acompañase a recorrer Baiona, un pueblo marinero de Galicia que estaba seguro de que la conquistaría.

Mientras pasean, Plácido le revela a Clara que su vida en Madrid gira por completo en torno a sus hijos: “Enviudé joven y me tocó sacarlos adelante”. La complicidad entre ambos es evidente, y esa cercanía anima al fotógrafo a intentar un primer gesto de intimidad con la joven.

“Ojalá te hubiera conocido antes”, le dice Plácido justo antes de atreverse a besarla. Después, envalentonado, le propone que se vaya con él a Madrid al día siguiente, aun sabiendo que es una locura. Y, sorprendentemente, Clara parece dispuesta a considerarlo.

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