El cruel desprecio de Jaime a Clara: “Tú solo eres la hija de la criada”

Jaime ha experimentado un cambio drástico desde su boda con Clara y cada día se muestra más parecido a Gustavo: vive consumido por la culpa, se entrega a la bebida y no logra entender por qué les han ocurrido tantas tragedias.

Su comportamiento durante la cena con Plácido, el periodista de Madrid, ha sido lamentable. Ha interrumpido a Clara, le ha ordenado callar y la ha tratado de un modo que el Jaime de antes jamás habría permitido. Incluso el invitado se ha quedado sorprendido con su actitud.

“No vuelvas a tratarme así”, le reclama Clara cuando ambos están ya en la habitación. Pero Jaime mantiene ese aire de soberbia y le deja claro que no piensa permitirle opinar sobre sus decisiones.

“Ándate con ojo. El heredero soy yo. Tú solo eres la hija de la criada”, le suelta con tono amenazante antes de marcharse, dejando a Clara totalmente desolada. El hijo de Inés está irreconocible… y Clara, cada vez más apagada.