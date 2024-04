En el último capítulo de Hermanos: El malvado plan de Şevval y Akif para que Suzan no descubra la verdad sobre la muerte de Ahmet

En el último capítulo de Hermanos ha pasado de todo. Hemos sido testigos de reconciliaciones, enfrentamientos por celos y una amarga despedida que ha dejado a los Eren con el corazón roto. ¡Vamos a repasarlo todo!

La joven Eren está hundida tras su ruptura con Berk. Su novio la dejó al darse cuenta de que había algo que la estaba atormentando y ver que ella no iba a contárselo. Además, cada vez estaban más distanciados.

Aybike se encuentra en una encrucijada y no sabe qué decisión tomar. Quiere contarle que Elif es su hermana y que Ayla estuvo implicada en la muerte de su hermana biológica, pero no quiere traicionar a su madre a la que prometió no contar nada. La joven se derrumba en los brazos de Asiye mientras se pregunta si esta ruptura con el amor de su vida será definitiva.

El tío de los Eren no quiere saber nada de su madre. Fatma abandonó a él y a su hermano cuando eran pequeños y esta ausencia le marcó tanto que no puede perdonarla. A pesar de que su familia está emocionada al descubrir que tienen una abuela, Orhan lo tiene claro: Quiere que su madre se vaya de su casa y de su vida…¿para siempre?

El amor ha vuelto a ganar la batalla. Ömer se ha dado cuenta de que Süsen no tuvo nada que ver en el accidente en el murió su hermano Kadir, aunque podría habérselo contado, y decide dejar a un lado el pasado y la ira que tanto dolor le ha provocado.

La pareja por fin hace las paces y Ömer le confesó a Süsen lo mucho que la quería. ¡Qué bonito! Por su parte, ella no puede ocultar su felicidad ya que no puede reprimir los celos que siente cada vez que Lydia, la nueva alumna del colegio, mira a su novio. ¡Ojalá les dure mucho esta nueva reconciliación!

Şevval ha vuelto a salirse con la suya. El sicario que contrató para cortar los frenos de la furgoneta en la que Ahmet viajaba y que provocó su muerte iba a contarle toda la verdad a Suzan que siempre pensó que la muerte de su marido fue un accidente.

El sicario le contó que no fue un accidente, pero después fue apuñalado y no pudo explicarle todo. Afortunadamente, sobrevivió y después de que Suzan fuese liberada, ya que había sido acusada de la agresión, fue a hablar con él sin saber que Şevval y Akif se habían adelantado.

El sicario le mintió, asegurando que todo había sido un engaño para sacar dinero dejando a Suzan hundida y sin sospechar que todo se trata de una estrategia tramada por su gran enemiga. ¿Podrá pronto descubrir la verdad?

A Elif le molesta que el primo de los Eren no le quite el ojo de encima a Lydia, la nueva alumna del colegio Ataman y la prima de Tolga. A la hermana de Berk cada vez le gusta más Oğulcan e intenta darle celos cada vez que se le presenta la oportunidad, pero él solo piensa en conquistar a Lydia. ¿Cómo acabará este triángulo amoroso?

La llegada de la madre de Orhan ha revolucionado a la familia Eren. Mientras los jóvenes estaban encantados por conocer a una abuela, Orhan no quería saber nada de ella después de que les abandonase, tanto a él como a su hermano, cuando tan solo eran unos niños.

Orhan le compra un billete para que su madre se marche de allí y a Fatma no le queda más remedio que despedirse de toda la familia antes de su partida. También intenta despedirse de Orhan, pero él no está dispuesto a dar su brazo a torcer y, por el momento, no piensa perdonar a la mujer que le dio la vida.

¿A dónde irá ahora la abuela de los Eren?, ¿Suzan descubrirá que el sicario le ha mentido? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo!