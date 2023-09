En el último capítulo de Hermanos: La vida de Ömer, a punto de cambiar para siempre tras descubrir la verdad sobre Ahmet

Seguimos en shock con el último capítulo de Hermanos. ¡Ha habido de todo! Un romántico plan de una de nuestras parejas favoritas, un fuerte enfrentamiento y una gran confesión que nos ha dejado totalmente sin palabras. ¡Repasamos todos los momentazos!

Primero, seguimos ‘in love’ con #AsDor. La pareja monta su cine particular y los jóvenes confiesan todos sus sentimientos. Asiye le dice a Doruk que es lo mejor que le ha pasado en la vida mientras él le dice que no puede sentirse más orgulloso de ser su novio. ¡Momentazo!

La emoción de la conversación de Asiye y Doruk se ha visto empañada cuando Nebahat lo ha estropeado con unas feas palabras. La madre del joven le ha dicho a Asiye que debería alejarse de su hijo y dejarle solo para que pueda cumplir sus sueños ya que ella no está a su nivel. Unas palabras muy humillantes que han dejado a la joven destrozada. ¿Cómo reaccionará ella?

El padre de Sarp y Yasmin le ha confesado a Akif que sabe todos sus trapos sucios y que no parará hasta que pague por todo el dinero que ha robado. Además, le amenaza y le dice que se lo contará a todos y que no podrá hacer nada para evitarlo.

Aybike está cada día más celosa de Leyla ya que cree que la joven podría empezar a tener algo con Berk, su ex. Lo que no se podía ni imaginar es que Leyla le iba a confesar que está enamorada, pero no precisamente de Berk. ¿Le contará que el chico por el que su corazón palpita es por Ömer?

El primo de los Eren no ha dudado en defender a Afra al descubrir que Sarp se estaba riendo de ella y todo… ¡por una puesta! Oğulcan se ha lanzado a puñetazo limpio protagonizando una tremenda pelea en la que han acabado interviniendo todos.

Por último, Akif no está dispuesto a que Ahmet revele sus trapos sucios y en venganza por haberle amenazado, decide contar delante de toda una verdad que Ahmet no quería hacer frente. ¡Cuenta delante de todos que Ahmet es el padre biológico de Ömer!

¿Cómo reaccionará Ömer tras descubrir este gran secreto? ¡No te pierdas los próximos capítulos de Hermanos para descubrirlo!