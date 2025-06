Orlando Bloom y Katy Perry estarían en crisis tras sufrir varias tensiones: "Se acabó"

La relación entre Orlando Bloom y Katy Perry es una de las más sólidas de Hollywood pero ahora varias fuentes han apuntado que la pareja podría estar atravesando una crisis importante.

"Se acabó. Están esperando a que termine su gira para separarse", dice una fuente al medio Page Six.

Actualmente Katy Perry está inmersa en su gira Lifetimes que terminará el próximo 7 de diciembre desde el 23 de abril que empezó.

Casualmente el medio People explica que la mala acogida de su último álbum 143 podría haber sido uno de los aspectos que ha afectado a su relación: "Katy se sintió profundamente frustrada tras la recepción de su nuevo álbum, 143 , que salió en septiembre. La estresó mucho. Orlando fue comprensivo, pero sí le causó cierta tensión".

"También se sintió decepcionada con algunas de las críticas de la gira. Eso ha generado tensión en su relación", dice otra fuente al medio.

Katy Perry y Orlando Bloom | Getty Images

Katy Perry y Orlando Bloom empezaron a salir en el año 2016 pero rompieron durante un breve tiempo en 2017. Después se comprometieron y en 2020 tuvieron a su única hija en común, Daisy Dove Bloom.

En 2024 la cantante habló en Call her Daddy sobre su pequeño parón al inicio de su relación: "No estuvimos realmente involucrados desde el primer día. Él sí lo estuvo porque acababa de pasar un largo tiempo en celibato y tenía intenciones claras. Yo acababa de salir de una relación y pensé: Ya no puedo más. Necesito vivir en otro mundo, pero tuve que esforzarme mucho".