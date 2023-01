En el último capítulo de ‘Hermanos’: El juego sucio de Kaan para evitar que Ömer descubra la verdad

Los protagonistas de ‘Hermanos’ siguen viviendo momentos y duelos importantes en sus vidas tras la muerte de Kadir. Poco a poco vuelven a la normalidad aunque algunos más que otros, colaboran para que los hermanos Eren refloten.

La familia Atakul está haciendo todo lo posible para que no se destape que fueron Melisa y Süsen las que atropellaron accidentalmente a Kadir, y ahora que ha aparecido un testigo, Kaan se ha hecho pasar por Ömer, yendo al lugar en el que habían quedado, para que le cuente a él lo que vio y conocer que es lo que sabe de aquella noche. ¿Qué pasará con él?

Además, en el momento en el que Ömer llegó a la tienda para hablar con el testigo, le dice que ha sido un error, que el accidente que vio no es el de su hermano y que no puede ayudarle a esclarecer nada de aquel día ya que supuestamente no estaba allí cuando en realidad sí que lo presenció. Toda esta farsa viene de la mano de Akif y Kaan que desde fuera observan que la mentira que tenía que decir el testigo fluya como es debido. ¿Cuánto tiempo les durará la mentira?

Por otra parte, está quienes verdaderamente quieren ayudar a los hermanos. Doruk ha ido a casa de los Eren para estudiar y allí se ha encontrado con Asiye y Emel. Ambas con los abrigos puestos debido a que no tienen dinero para poder comprar carbón para la estufa, en ese momento Doruk se ofrece para ayudar y sale de allí con idea de traerles algo que les funcione. ¿Se dejará ayudar Asiye?

Han vuelto las discusiones… Sengül está muy enfadada con Harika. No quiere que esté cerca de su hijo y al parecer le está resultando más complicado de lo que esperaba que Harika acceda. La joven argumenta que es él quien se acerca a ella y no al revés. Entre gritos y empujones, Sengül se marcha de allí enfadada y llamando loca a Harika. ¿Qué pasará entre ellos?

Asiye no puede más, necesita que su hermano reaccione y abra los ojos para ayudarla. Ömer sigue encerrado en colocar carteles sin parar, está obsesionado y no sabe hacer nada más que eso, es su único objetivo diario, pero cuando Asiye ya no puede más, rompe a llorar y le suplica que vuelva, necesita que su hermano esté con ella y le ayude. Ömer reacciona y pide disculpas a su hermana y le promete no dejarla sola nunca más. ¿Será el fin de la búsqueda obsesiva de Ömer?

Por otro lado, los hermanos han vivido uno de los mejores momentos juntos desde que murió su hermano mayor. Este momento ha sido protagonizado por Emel. La hermana pequeña al ver la fuerte lluvia que estaba cayendo, les ha contado a sus hermanos mayores lo que Kadir le dijo antes de morir: “Cuando llueva, sentirás que te abrazo fuerte”. Los tres hermanos han salido a la calle a disfrutar de la lluvia, sintiendo más cerca que nunca a su hermano mayor.

