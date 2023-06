En el último capítulo de ‘Hermanos’: Las decepciones y un gran secreto inundan el entorno de los Eren

El último capítulo de 'Hermanos' ha estado cargado de tensiones y emociones. Han pasado tantas cosas que todavía no hemos sido capaces de asimilar tanta información. Para no perdernos detalle, vamos por partes.

En el capítulo anterior nos habíamos quedado con que Doruk había descubierto la implicación de su madre en la muerte de Resul. Nebahat trató de explicarle que se había tratado de un accidente, pero su hijo no podía perdonarle que le ocultase lo que había pasado. ¡No sabía cómo podría mirar a Berk a la cara a partir de ahora! Nebahat le suplicó que no le contase nada y Doruk le aseguró que no lo haría. Aunque pronto cambiaría de opinión.

Por otro lado, después de que Suzan y Nebahat le negasen su ayuda, Akif recurrió a Sengül. Le pidió pasar una noche en el gallinero y el empresario se vio en una situación que jamás se habría imaginado. Pero si los Eren pasaron de vivir ahí a hacerlo en una gran mansión, Akif estaba convencido de que conseguiría lo mismo. ¿Resurgirá el padre de Doruk de sus cenizas?

Aybike descubrió en la mesita de noche de su madre una ecografía y Sengül no pudo guardar más su secreto: ¡Iban a tener un hermanito! Sus dos hijos se mostraron muy felices ante la noticia y le aconsejaron que se lo dijese a su padre, aunque ella no estaba por la labor. ¡Estaba segura de que entre los tres podrían sacar esa criatura adelante!

Después de pensarlo fríamente, Sengül decidió armarse de valor para contarle a Orhan que estaba esperando un hijo suyo. Sin embargo, cuando llegó al restaurante, le enseñó su barriga y le pidió que volviese a casa como si nada hubiese pasado, descubrió que su exmarido… ¡Ya se había sacado con Gönül! ¿Qué hará Sengül ahora? ¿Se arrepentirá Orhan de su decisión?

En la mansión de Sevgi, la mujer de Ismail le contó a Asiye que habían desaparecido unos relojes muy valiosos. En cuanto Ömer le contó a su hermana que los había cogido él para hacer negocios con Akif, la joven se sintió muy decepcionada. Le recriminó a Ömer que ya no era el mismo y que se pensaba que todo eso era suyo cuando en realidad sólo son invitados. ¿Conseguirán arreglar los hermanos sus diferencias?

Como era previsible, Doruk sintió un cargo de conciencia muy grande al hablar con su amigo Berk y decidió contarle lo que había descubierto sobre la muerte de su padre. El novio de Aybike estalló al enterarse y le aseguró a Doruk que haría que sus padres pagasen por lo que habían hecho. Justo cuando Ömer llegó y Berk le iba a contar la verdad, el hijo de Akif golpeó a su amigo en la cara y provocó su caída a la piscina tras darse con la cabeza en el bordillo. ¿Estará bien?

¿Denunciará Berk a los padres de su amigo a la policía? ¿Se arrepentirá Orhan de su matrimonio con Gönül? ¿Perdonará Asiye a Ömer? ¡No te pierdas el próximo capítulo para descubrirlo!