Suzan se defiende de las duras críticas de Nabahat y Ayla: “Puedo cenar donde quiera y con quien quiera”

Resul había confesado a Akif que necesitaba descubrir qué es lo que sentía por Suzan. Desde que comenzó a trabajar con ella se había sentido muy a gusto, aunque últimamente no han dejado de aparecer inconvenientes entre ellos. ¡Si supiera que todo fue culpa de Akif!

En esta ocasión, ha querido invitarla a cenar a su casa para disculparse por el plantón que le había dado cuando tuvo que aparecer con Ayla delante de la prensa para apagar los rumores de violencia de género.

Suzan y Resul están muy a gusto y brindan por todas las cenas que están por venir, pero como de costumbre, aparece alguien que lo estropea todo. ¡Ayla, Akif y Nebahat están en la puerta! La mujer de Resul, indignada, entra en la casa y se dirige directamente a Suzan para recriminarle que haya quedado a cenar con su marido.

Resul le recuerda que su matrimonio existe sólo sobre un papel y que lleva mucho tiempo diciéndole que quiere divorciarse. “Si tuvieras un mínimo de vergüenza esperarías al divorcio”, le dice Ayla a Suzan. Nabahat aprovecha la ocasión para volver a faltarle el respeto a la madre de Harika.

Harta de sus humillaciones, Suzan afirma que puede “cenar con dónde quiera y con quién quiera” y no sólo eso… ¡Le echa una copa en la cara! Suzan no aguanta más y se va, mientras Ayla le asegura a Resul que no firmará los papeles del divorcio. ¿Qué hará Resul ahora? ¿Dejarán en paz a Suzan y a él en algún momento?