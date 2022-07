Ömer lee por equivocación la carta que Melisa escribió para Kadir y se ilusiona creyendo que era para él

Ömer estaba con su primo vendiendo arroz en la calle cuando, al coger un pañuelo de su chaqueta, ha caído de su bolsillo una nota al suelo. Él no se ha dado cuenta, ha sido Oğulcan quien la ha visto y ha advertido a su primo.

El joven se ha quedado sorprendido al ver que era una carta, concretamente un poema. “Hay algo entre nosotros, hay algo entre tú y yo”, venía escrito. Ömer no daba crédito, no entendía qué hacía eso en su chaqueta. Oğulcan le ha abierto los ojos: alguien le ha pedido salir, y tiene que decir que sí.

La carta estaba firmada con una ‘M’. “¿Estás ciego?”, le ha preguntado a su primo. ¡El poema es de Melisa! ¿Pero cómo ha podido acabar en su bolsillo?

Ömer no se podía creer lo que le estaba pasando. “Estoy muy nervioso”, ha dicho. Oğulcan ha animado entonces a su primo para que fuese a hablar con Melisa al día siguiente y le dijese que estaba enamorado de ella. Ömer no puede estar más feliz y no puede parar de leer el poema.

Lo que no sabe aún es que Melisa ha puesto la carta en esa chaqueta pensando que era la de Kadir. ¿Cómo reaccionará Ömer?