¡Buenas noticias para la familia Eren!: ¡Orhan está fuera de peligro!

La venta de arroz de los hermanos Eren no salió como ellos esperaban. Una noche, cuando Ömer y Kadir estaban trabajando con el carrito, llegaron unos jóvenes dispuestos a atacarlos. Uno de ellos era Berk, que se había sentido muy humillado en el colegio cuando los hermanos defendían a Aybike de sus burlas.

El joven llegó al punto de venta dispuesto a pegarle una paliza a Ömer y Kadir, y así lo hizo. Además, les destrozaron el carrito de arroz, por lo que ya no podrían seguir trabajando con él para ahorrar el dinero suficiente para mudarse. Orhan, que iba a visitar a sus sobrinos, se dio cuenta de lo que estaba pasando y fue a ayudarlos, aunque sin éxito.

El tío de los Eren se cayó al suelo y se hizo mucho daño. Aunque él aseguraba estar bien, a la mañana siguiente se desplomó cuando visitaba a sus sobrinos y comenzó a sangrar por la boca. Rápidamente fue trasladado al hospital y allí le han operado. Se estaba debatiendo entre la vida y la muerte.

Aybike y Oğulcan estaban llevando algo de comida para su madre cuando han visto que Şengül estaba hablando con el médico. Tienen buenas noticias: ¡Orhan está bien! La familia Eren no puede estar más feliz. Por suerte todo ha salido como debía y el tío de los hermanos no va a quedarse paralítico.

Mientras tanto los hermanos estaban en la calle esperando noticias de su tío. Aybike y Oğulcan han salido y les han contado todo. La familia de Orhan no puede esperar a verlo, están a punto de pasarlo a planta y ya podrán hablar con él.

Aybike se ha dado cuenta de que Asiye tenía las manos heladas, y le ha pedido que se vayan a casa. No sabe que Şengül los ha echado y ahora no tienen a dónde ir. Tampoco quieren entrar para que su tía no les diga nada, pero Aybike está segura de que se tranquilizará cuando vea a Orhan. ¿Podrán volver al gallinero?