Marta Hazas: "Laura es la horma del zapato de Javier Alarcón en Gran Hotel"

Háblanos de Laura ¿Cómo la definirías?

Es una enfermera que llega al Gran hotel en unas circunstancias determinadas y termina quedándose. Es de buena familia y difícil de definir sobre todo para los que la conocen bien.

¿Qué es lo que más te gusta de ella? ¿Y lo que más te ha sorprendido?

Que va evolucionando de un capitulo a otro, que tiene toques de comedia y me ha sorprendido alguna que otra rareza que ya iréis descubriendo (risas).

¿Cómo llega al Gran Hotel?

A trabajar en calidad de enfermera.

¿Con qué personajes va a tener más relación?

En general con la familia Alarcón, pero sobre todo con Javier y Teresa.

Parece que va a conquistar el corazón de Javier Alarcón…

Un poquito de romance nunca viene mal (risas).

¿Cómo será la boda de Laura y Javier?

Será divertida y con muchos invitados.

Muchos figurantes de Gran Hotel eran vecinos de Arazana, eran figuración de la plaza y la taberna en Bandolera

¿Crees que tiene futuro este matrimonio?

Por lo menos Laura va a luchar por que lo tenga.

¿Quién es mejor partido, ella o Javier?

Económicamente en este momento Laura, pero ambos hacemos buena pareja. Soy la horma de su zapato.

¿Cuál de los dos se casa más enamorado?

Creo que los dos igual, pero habría que preguntárselo también a él (risas).

¿Cómo fue la grabación de la boda?

Muy larga, aunque la verdad es que es un lujo trabajar en una serie tan cuidada y nos lo pasamos bien grabándola.

¿Cómo llevas el rodaje?

Estoy muy a gusto con este nuevo ritmo de trabajo de serie semanal y me han recibido muy bien mis compañeros. Así que encantada con Laura (risas).

¿Alguna anécdota?

Alguna que aún no puedo contar porque desvelaría tramas… Pero sí que te puedo decir que muchos figurantes de ‘Gran Hotel’ eran vecinos de Arazana, eran figuración de la plaza y la taberna en ‘Bandolera’.

Además los exteriores se graban en tu ciudad, Santander…

¡Eso es una suerte! Para mí ha sido muy especial grabar en el Palacio de la Magdalena y recuerdo que ya comenté en alguna una entrevista que me encantaría trabajar en ‘Gran Hotel’ por eso mismo, por trabajar en mi ciudad, aparte de la gran calidad de la serie, claro.

¿Cómo ha sido el cambio de una serie diaria a una semanal? ¿Cuáles son las principales diferencias de rodaje?

Ha sido un descanso sin dejar de trabajar. Tengo días libres, mucho menos guiones que estudiar en casa y no hago más de 5 secuencias al día. Principalmente se dedica más tiempo a cada secuencia por lo que se puede ensayar más y cuidar mejor los detalles.

Cambias de serie, pero sigues en una de época ¿Te gustan este tipo de producciones o prefieres las ambientadas en nuestro siglo?

Me encanta hacer personajes de época. He tenido mucha suerte de poder interpretar en teatro y televisión a mujeres muy interesantes de otros tiempos. Mientras el personaje sea bueno, que cuenten conmigo, como si es futurista (risas).

Has pasado de una bandolera a una enfermera ¿en qué has notado más el cambio?

Son personajes que no tienen nada que ver, al margen de sus profesiones. Noto el cambio en que a Sara Reeves ya la conocía mucho y Laura no deja de sorprenderme con cada guion que me llega.

Si Sara Reeves y Laura se encontraran ¿se llevarían bien?

Seguro. Otra cosa es si tuvieran que convivir mucho tiempo... (risas)

¿Qué es lo que más te gusta de ‘Gran Hotel’ como serie de televisión?

Tiene una factura y dirección impecables, está muy cuidada. Además, trabajar con el reparto de la serie es un lujo. ¡Ah! y los exteriores en Santander, claro (risas).

Entre Megan Montaner y tú esperáis que los fans de ‘El secreto de Puente Viejo’ y ‘Bandolera’ se ‘hospeden’ en el ‘Gran Hotel’?

¡Pues ojalá que sí y les animamos a que nos vean! Aunque no tenemos nada que ver con Pepa y Sara...