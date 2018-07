Glee prosigue con su carrera ascendente con tres nuevos Globos de Oro

En la ceremonia que se ha celebrado en Los Ángeles, Glee -que estaba nominada en cinco categorías- se alzó con el Globo de Oro a la mejor serie de comedia o musical, además de con el galardón de mejor actriz y el de mejor actor secundario de televisión, que fueron a manos de Jane Lynch y del joven Chris Colfer. El año pasado, la historia de los miembros del Glee Club se llevó también en su primera temporada en antena el premio a la Mejor Serie de Televisión.



En la edición de esta noche estaba nominada también en la categoría de mejor actor y actriz de comedia para televisión, por el papel que interpretan Lea Michele y Matthew Morrison. Estos dos premios fueron finalmente para Laura Linney, por 'The Big C', y Jim Parsons, por The Big Bang Theory (que en España emite Neox).



En la categoría de drama para televisión, el premio a la mejor serie fue para 'Boardwalk Empire', de la cadena HBO, y su protagonista, Steve Buscemi, se llevó además el galardón a mejor actor de drama. La categoría femenina fue para Katey Sagal, por 'Sons of Anarchy'. La colombiana Sofía Vergara, candidata a mejor actriz de reparto en televisión por 'Modern Family', no se llevó el premio a casa en esta ocasión.



La mejor miniserie fue para la película 'Carlos', una de las pocas sorpresas de la noche, dado que competía con otros previsibles ganadores, como las superproducciones 'The Pacific' y 'Los Pilares de la Tierra' ('The Pilars of the Earth') , además de 'Temple Grandin' y 'You Don't Know Jack', cuyo protagonista, Al Pacino, se llevó el Globo de Oro al mejor actor en una miniserie de televisión. El de mejor actriz fue para Claire Danes, por 'Temple Grandin'.



Este año, '30 Rock', uno de las ganadoras de las anteriores temporadas, no se llevó ningún premio, pese a que estaba nominada en tres categorías.