Los demonios y los ángeles de Sira

Ya sabemos hasta dónde ha llegado Sira para salir adelante desde que abandonó Madrid: "De Sira resaltaría el valor y la moral muy impresa que ha mamado de su madre", nos cuenta Adriana Ugarte.

Sira dejó a su madre sola en Madrid a pesar de sus consejos "Dolores no es una madre al uso, es mujer muy dura y que se va a volver muy fría" explica Elvira Mínguez.

No solo dejó a su madre si no que también cortó su relación con Ignacio, interpretado por Raúl Arévalo: "Ignacio es buena gente y noble y Sira le acaba dejando por Ramiro, un chico feísimo", dice entre risas.

Los ojos de Ramiro fueron los que encandilaron a Sira y Rubén Cortada, el actor que le interpreta nos cuenta que "Ramiro es un pieza y muy descarado para la época, cuando ve la cosa dificil le roba el dinero a Sira y se va sin dejar rastro".

"Desde ese momento se abre su panorama de vida, intentando volver a España, estando en un país extranjero sin una peseta y sin nadie de apoyo", nos cuenta Adriana "Pero ella va a tener a sus ángeles de la guarda en Tetuán", que son por un lado el comisario Vázquez "La honestidad de Sira le conmueve y la acompaña en su estancia" nos cuenta Francesc Garrido. Y por otro lado será Candelaria con Jamila "Candelaria es un tipo de persona que sobrevive a cualquier dificultad que se le presente. Se encontrará a Sira a la que adopta como a una hija", dice Carmen Sánchez.

"Esta serie es un regalo" sentencia Adriana Ugarte.