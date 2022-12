Soledad de nuevo cara a cara con Olmo

Gonzalo se emociona con la noticia, ¡van a ser padres! Está encantado. Ahora, con más razón, lucharán por estar juntos. Gonzalo cumple la palabra dada a María y no cuenta nada, pero la felicidad se le sale por los poros.

Fernando, en cambio, no colabora con los ejercicios. Sólo se esmera en fastidiar a los que tiene alrededor.

Tristán explica a Candela que ya tienen lo que pidieron. Tristán y Candela citan a Ricardo para darle “lo suyo”. Ricardo fanfarronea con Emilia, presumiendo del dinero que todavía no tiene. Ricardo da por seguro que Tristán y Candela pagarán. Se lleva una sorpresa cuando le dan el sobre…

Terence estrecha lazos con Alfonso gracias el deporte. Alfonso y Mariana se sienten culpables, de alguna manera sienten que están pisando la memoria de su hermano Juan…

Aníbal informa a Rita de que Isidro pretenderá oficialmente a Paula. La chica casi lo ve con alivio.

Francisca visita a Olmo para comprobar que está como dicen. Así parece. No se atreve ni a pasear. Soledad intenta buscar ayuda en Fernando para librarse de Olmo. María no se lo permite. Soledad se encuentra con Don Anselmo y Olmo. No lo soporta más y enfrenta a Olmo con su pasado.

Pedro convence a Rosario para que compre a Hipólito al saber éste que su hijo está al borde de la quiebra. Dolores aprueba el gesto de su marido.